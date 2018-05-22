На Южном Урале чиновницу будут судить за непригодное жилье для детей-сирот

Бывший начальник районного управления экономики, недвижимости и предпринимательства администрации Чесменского района предстанет перед судом за халатность при приемке 40 жилых помещений, предназначенных для проживания детей-сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, женщина в 2015-2016 гг. была ответственной за приемку жилых помещений в селе Чесма, приобретенных администрацией района для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она без фактического осмотра помещений подписала акты, свидетельствующие о соответствии условиям муниципального контракта 40 жилых помещений.

Однако дома были непригодными для проживания.