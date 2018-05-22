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В Югре компания оштрафована на 500 тысяч за взятку в своих интересах
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суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

В Сургуте (ХМАО) компания "ЮграАвтоТранс" оштрафована за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры округа.
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Как показала проверка, гендиректор компании передал сотруднику ГИБДД 740 тыс. руб. за беспрепятственный проезд крупногабаритных автомобилей организации по Сургуту и району. Прокурор в отношении организации возбудил дело. В итоге суд оштрафовал компанию на 500 тыс. руб.

Также в результате проверки выяснилось, что "ЮгройАвтоТранс" недостаточно соблюдается закон о противодействии коррупции. Директору внесено представление об устранении нарушений закона. Экс-сотрудник полиции и глава компании получили по уголовному делу.

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22.05.2018 16:16 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
18:16 Екб


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В Югре компания оштрафована на 500 тысяч за взятку в своих интересах
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