В Югре компания оштрафована на 500 тысяч за взятку в своих интересах

В Сургуте (ХМАО) компания "ЮграАвтоТранс" оштрафована за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры округа.

Как показала проверка, гендиректор компании передал сотруднику ГИБДД 740 тыс. руб. за беспрепятственный проезд крупногабаритных автомобилей организации по Сургуту и району. Прокурор в отношении организации возбудил дело. В итоге суд оштрафовал компанию на 500 тыс. руб.

Также в результате проверки выяснилось, что "ЮгройАвтоТранс" недостаточно соблюдается закон о противодействии коррупции. Директору внесено представление об устранении нарушений закона. Экс-сотрудник полиции и глава компании получили по уголовному делу.