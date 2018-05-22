Холманских и замглавы Администрации президента проверили нацполитику в Югре

26 млрд руб. составило финансирование реализации специальной программы по реализации государственной национальной политики. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов в рамках брифинга с представителями СМИ, который состоялся по итогам рабочей встречи с полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе Игорем Холманских и губернатором Югры Натальей Комаровой, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Структура федерального правительства сформирована. Главное, что уже существует специальный орган исполнительной власти – федеральное агентство по делам национальностей, которое будет заниматься реализацией государственной национальной политики. Конечно, для нашей большой многонациональной, многоконфессиональной страны очень важно, что в правительстве есть такая структура. Ещё несколько лет назад ее не существовало. И сегодня, благодаря решениям и указам президента России Владимира Путина, сформирован этот орган, функционирующий уже на протяжении трех лет, принята специальная программа по реализации государственной национальной политики. Это очень серьезные решения, повлиявшие на состояние межнациональных отношений", - заявил Магомедсалам Магомедов.

По его мнению, полномочия федерального агентства по делам национальностей должны быть расширены – им планируется передать функции по решению ряда важных задач, для чего в будущем потребуются организационные, финансовые, кадровые ресурсы.

"Над этим будем работать. Это значит, что вопросы межнационального мира и согласия в стране остаются приоритетными, руководство страны уделяет им первостепенное значение", – добавил он.

Комментируя вопрос, касающийся трудовой миграции, Игорь Холманских сообщил, что этот процесс свойственен не только северным регионам, но и всем субъектам УрФО.

"В первую очередь, трудовая миграция отвечает экономическим запросам регионов. Необходимо сводить к минимуму те риски, которые возникают при достаточно больших количествах трудовых мигрантов, приезжающих на ту или иную территорию. Речь не идет о том, что люди должны забыть свой язык. Речь идет о том, чтобы они уважали те правила и условия, в которых находятся, людей, исторически проживающих на этой территории", - заявил полпред президента.

Он отметил, что для решения этой задачи на всей территории Уральского федерального округа созданы специальные лицензированные организации, которые проводят тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка, истории государства, законодательства. Только по итогам 2017 года было организовано около 13,5 тыс. таких процедур.

"В каждом из субъектов работа не ограничивается таким тестированием. В регионах существуют организации, которые и после тестирования оказывают юридическую и методологическую поддержку мигрантам. Работа системная, она приносит свои результаты. Так, сегодня на встрече с коллегами мы как раз обсуждали изменение отношения людей. Если пять лет назад почти 16% жителей Уральского федерального округа считали напряженными межнациональные отношения в регионе, то на сегодняшний день – менее 2%".

Наталья Комарова отметила, что общественники и общественные организации в реализации государственной национальной политики в Югре играют ключевую роль.

Напомним, что в Югре Игорь Холманских и Магомедсалам Магомедов провели совещание с главами регионов УрФО на тему "Практики и задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии госнацполитики".