Холманских и замглавы Администрации президента проверили нацполитику в Югре

в этот день
22.05.18
17:40
В Екб.19:40
Путин оставил службу в КГБ СССР, чтобы поддержать Ельцина в августе 1991-го
Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Главное
Кудрину при назначении в Счетную палату припомнили Стабфонд и вывод капиталов за рубеж

Тема дня
Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 16


"Программы Васильевой не будут работать, пока Рособрнадзор отвечает за ЕГЭ" К каким последствиям для среднего образования приведет главенство Рособрнадзора над Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования и что может исправить ситуацию, в интервью Накануне.RU рассказал профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов.
22.05.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1135

Холманских и замглавы Администрации президента проверили нацполитику в Югре
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Наталья Комарова, Игорь Холманских, Магомедсалам Магомедов (2018) | Фото: admhmao.ru

26 млрд руб. составило финансирование реализации специальной программы по реализации государственной национальной политики. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов в рамках брифинга с представителями СМИ, который состоялся по итогам рабочей встречи с полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе Игорем Холманских и губернатором Югры Натальей Комаровой, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Структура федерального правительства сформирована. Главное, что уже существует специальный орган исполнительной власти – федеральное агентство по делам национальностей, которое будет заниматься реализацией государственной национальной политики. Конечно, для нашей большой многонациональной, многоконфессиональной страны очень важно, что в правительстве есть такая структура. Ещё несколько лет назад ее не существовало. И сегодня, благодаря решениям и указам президента России Владимира Путина, сформирован этот орган, функционирующий уже на протяжении трех лет, принята специальная программа по реализации государственной национальной политики. Это очень серьезные решения, повлиявшие на состояние межнациональных отношений", - заявил Магомедсалам Магомедов.

По его мнению, полномочия федерального агентства по делам национальностей должны быть расширены – им планируется передать функции по решению ряда важных задач, для чего в будущем потребуются организационные, финансовые, кадровые ресурсы.

"Над этим будем работать. Это значит, что вопросы межнационального мира и согласия в стране остаются приоритетными, руководство страны уделяет им первостепенное значение", – добавил он.

Наталья Комарова, Игорь Холманских, Магомедсалам Магомедов(2018)|Фото: admhmao.ru

Комментируя вопрос, касающийся трудовой миграции, Игорь Холманских сообщил, что этот процесс свойственен не только северным регионам, но и всем субъектам УрФО.

"В первую очередь, трудовая миграция отвечает экономическим запросам регионов. Необходимо сводить к минимуму те риски, которые возникают при достаточно больших количествах трудовых мигрантов, приезжающих на ту или иную территорию. Речь не идет о том, что люди должны забыть свой язык. Речь идет о том, чтобы они уважали те правила и условия, в которых находятся, людей, исторически проживающих на этой территории", - заявил полпред президента.

Он отметил, что для решения этой задачи на всей территории Уральского федерального округа созданы специальные лицензированные организации, которые проводят тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка, истории государства, законодательства. Только по итогам 2017 года было организовано около 13,5 тыс. таких процедур.

"В каждом из субъектов работа не ограничивается таким тестированием. В регионах существуют организации, которые и после тестирования оказывают юридическую и методологическую поддержку мигрантам. Работа системная, она приносит свои результаты. Так, сегодня на встрече с коллегами мы как раз обсуждали изменение отношения людей. Если пять лет назад почти 16% жителей Уральского федерального округа считали напряженными межнациональные отношения в регионе, то на сегодняшний день – менее 2%".

Наталья Комарова, Игорь Холманских, Магомедсалам Магомедов(2018)|Фото: admhmao.ru

Наталья Комарова отметила, что общественники и общественные организации в реализации государственной национальной политики в Югре играют ключевую роль.

Напомним, что в Югре Игорь Холманских и Магомедсалам Магомедов провели совещание с главами регионов УрФО на тему "Практики и задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии госнацполитики".

Другие новости по темам: Наталья Комарова, Игорь Холманских, Магомедсалам Магомедов
22.05.2018 16:20 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
18:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 13:33 Мск
Игорь Холманских проведет в Югре совещание с губернаторами УрФО








Добавить комментарий:

Холманских и замглавы Администрации президента проверили нацполитику в Югре
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+