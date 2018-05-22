В Екатеринбурге возбуждено дело против водителя "БМВ", сбившего велосипедиста на тротуаре

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента между велосипедистом и водителем иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 18 мая правоохранителям поступил сигнал, что на улице Халтурина автомобиль "БМВ", двигавшийся по тротуару, совершил наезд на велосипедиста. Полицейские сумели установить всех участников этого происшествия. Водитель 1992 года рождения был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ - за движение по тротуару.

"По факту инцидента, в результате которого велосипедист получил телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы", - добавили в МВД.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге в одном из торговых центров был избит инвалид. Сейчас полиция и Следственный комитет проводят проверку.