В Перми выкупят детсад за бюджетные 108 млн рублей

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем заседании внесли изменения в бюджет 2018-2020 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации замглавы администрации Перми Веры Титяпкиной, предлагается увеличить статьи расходов и доходов городского бюджета. В 2018 г. - на 115 млн руб., в 2019 г. - на 390 млн руб. в 2020 г. - на 198 млн руб.

Изменения вносятся из-за поступивших средств федерального и краевого бюджетов на реализацию проектов в сфере образования и благоустройство территории, а также из-за распределение остатков не распределенных в феврале средств в сумме 109 млн руб.

Расходы бюджета пойдут на строительство школ и покупку детского сада по ул. Чернышевского, 17в. Вопрос вызвал бурное обсуждение. По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, предполагается софинансирование покупки – 50 млн руб. из федерального и 19 млн руб. из краевого бюджетов. Городу необходимо выделить 39 млн руб.

Депутат Вероника Куликова отметила, что в этом районе уже строится один детский сад и предложила посмотреть обеспеченность детскими садами другие районы. Мэр Перми подчеркнул, что принимаемое решение - не означает покупки здания. Его предполагается вынести на суд депутатов отдельным расходным обязательством.

В итоге изменения в бюджет были приняты.