В районе Зауралья, где из-за пожаров ввели режим ЧС, задержали пьяного поджигателя

В Щучанском районе Зауралья, где в связи с пожарами введен режим ЧС, обнаружили пьяного мужчину, который поджег сухую траву на обочине дороги.

Поджигателя обнаружили 21 мая при патрулировании территории района патрульно-контрольными и патрульно-маневренными группами на автодороге "Щучье - Чумляк", сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Задержанный гражданин 1985 года рождения, проживающий в селе Чумляк, в момент правонарушения находился в нетрезвом состоянии и свою вину категорически отрицал. Правонарушение удалось своевременно пресечь, молниеносно разгорающийся пожар ликвидировать, а мужчину привлечь к административной ответственности.

В отношении гражданина за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен протокол об административном правонарушении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в лесах Зауралья сохраняется высокая опасность возникновения пожаров. 20 мая регион охватили сразу несколько крупных пожаров - в результате один человек погиб, уничтожено огнем 28 строений, среди которых 14 жилых домов.