ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу земли

Украинский мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Дело касалось жалобы двух граждан Украины относительно государственного запрета на продажу сельскохозяйственных угодий, который, по их заявлению, нарушает их права собственности как владельцев таких участков.

Суд отметил, что ни одна другая страна, входящая в Совет Европы, не вводила такого запрета, и постановил, что украинское правительство должно отменить мораторий на продажу земли.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, продажа земли является одним из требований МВФ к Украине.