Зауральский пастух нашел в поле человеческий скелет с документами

Возле деревни Новокомогоровка в Кетовском районе пастух в поле наткнулся на скелет неустановленной женщины - мужчину сразу же позвонил в полицию.

Страшную находку пастух обнаружил 21 мая, на место сразу же выехала следственно-оперативная группа, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Выяснилось, что рядом с останками женщины лежали вещи и сумка, в которой находились документы - потом их показали родственникам погибшей, они их опознали.

"Данная женщина ранее неоднократно покидала свой дом, однако тогда ее удавалось обнаружить родственникам либо сотрудникам полиции. В конце 2015 года она ушла из дома и до настоящего времени находилась в розыске как пропавшая без вести", - добавили в СК.

Признаков, указывающих на насильственный характер смерти женщины, к настоящему времени не установлено.