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Новости
22.05.2018 15:20 Мск (17:20 Екб)
политика | В России | За рубежом
Президент Болгарии заявил Путину о намерении восстановить диалог с Россией
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Владимир Путин, Румен Радев (2018) | Фото: kremlin.ru

Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Республики Болгарии Румена Радева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, главы государств обсудили различные аспекты двусторонних отношений, в частности, возможности углубления экономического взаимодействия.

"Сейчас не буду вдаваться в вопросы экономического характера, отмечу только, что в прошлом году мы наблюдали рост товарооборота, что нас не может не радовать. Но возможности у нас гораздо больше, чем то, чем мы сегодня занимаемся, и то, чего мы достигли", - отметил Путин.

Владимир Путин, Румен Радев(2018)|Фото: kremlin.ru

Президент РФ отметил, что через несколько дней Россия "будет иметь удовольствие принимать премьер-министра Болгарии". "И с ним тоже продолжим эти дискуссии", - сказал он.

Владимир Путин, Румен Радев(2018)|Фото: kremlin.ru

Приветствуя Радева в Сочи, Путин напомнил, что болгарский лидер находится с визитом в России в связи со 140-летием освобождения болгарского народа от османского ига. По его словам, это одна из существенных вех общей истории. "Но этим все не ограничивается, у нас много, что нас объединяет, - подчеркнул российский президент.

"Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес, - сказал лидер Болгарии. - Я также очень рад, что мой визит происходит в канун праздника славянской письменности и культуры 24 мая. И меня очень радует тот факт, что сегодня наши народы вместе празднуют этот праздник".

Румен Радев(2018)|Фото: kremlin.ru

"Ожидаю, что сегодня мы проведем стратегический обзор наших двусторонних отношений. Не только чтобы мы проконстатировали наши сильные традиции и огромный потенциал, который существует, но и чтобы мы обосновали необходимость реальных действий. У нас очень много взаимных интересов, как Вы только что упомянули, в торговле, экономике, образовании и культуре", - отметил Радев.

Владимир Путин, Румен Радев(2018)|Фото: kremlin.ru

Напомним, на днях президент Болгарии выступил за прямой газопровод из России через Черное море.

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22.05.2018 15:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:20 Екб


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Президент Болгарии заявил Путину о намерении восстановить диалог с Россией
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