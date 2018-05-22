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Глава Прикамья: Нужно создать такие условия, чтобы после учебы в столичных вузах пермяки возвращались домой
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Максим Решетников директора и педагоги школ (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Глава Пермского края Максим Решетников на встрече с педагогами и директорами 30 школ обсудил, в частности, безопасность, обновление материально-технической базы и влияние цифровизации региона на школьное образование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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"В средней школе наша основная задача – укрепление материально-технической базы: строительство школ. Предусмотрено возведение 27 школ за пять лет. Для этого разрабатываются типовые проекты. Два их них уже готовы, три – на завершающей стадии. Основная цель в создании новых типовых проектов – чтобы мы могли использовать школы не только в образовательных целях, но и в культурных: проводить мероприятия в библиотеках, спортзалах и межшкольных стадионах и даже столовых", - сказал губернатор.

Важно повышать воспитательную функцию образовательных учреждений, чтобы заранее выявлять "трудных" подростков. Директор пермской средней школы №7 с углубленным изучением английского языка Олег Бабёнышев спросил о мерах, которые есть и будут предприниматься для привлечения перспективных выпускников школ и вузов в край.

Одна из причин переезда студентов в другие регионы, по мнению краевых властей, - привлекательность обучения и жизни в более крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани. По словам главы Прикамья, важно создать в крае такие условия, при которых студенты, уехавшие на обучение в другие регионы или страны, хотели бы вернуться.

Максим Решетников директора и педагоги школ(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Другой вопрос был посвящен раннему выявлению потенциально трудных детей. С вопросом о том, как в регионе создаются муниципальные службы для работы с подростками, задала директор губахинской средней школы №15 Наталья Шайдулина.

Максим Решетников рассказал, что для эффективности работы психологических служб разрабатывается модель межмуниципальной психологической службы Прикамья, которая бы работала на краевом, муниципальном и институциональном уровнях.

Директора интересовались возможностями использования информационных технологий в системе образования. По словам губернатора, в регионе уже накоплены навыки по этому направлению, и сейчас важно найти возможности их использования. Этому Решетников предложил посвятить отдельную встречу.

Напомним, бюджет Пермского края на 2018-20 гг. предусматривает финансирование модернизации образовательной инфраструктуры в 9 млрд руб. Из них 1,3 млрд – на строительство детских садов, 6,3 млрд – на школы и еще 1,3 млрд – на строительство и реконструкцию учреждений среднего профессионального образования. При этом бюджет региона на 2018 г. предусматривает расходы на обучение в школах в 14 млрд руб., а также расходы на информатизацию школ и техникумов в 60 млн руб.

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22.05.2018 15:16 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:16 Екб


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Глава Прикамья: Нужно создать такие условия, чтобы после учебы в столичных вузах пермяки возвращались домой
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