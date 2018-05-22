Жалобу на торги по рекламным конструкциям в Челябинске признали необоснованной

Челябинское УФАС признало необоснованной жалобу на торги по рекламным конструкциям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, жалоба поступила от ООО "АДИТУМ". Заявитель считает незаконным включение в один лот нескольких рекламных мест, которое влечет за собой увеличение начальной цены лотов и задатков по ним. Так, компания по лоту № 27 была заинтересована в заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции только по одному из включенных в лот рекламных мест.

УФАС не получило доказательств, указывающих на нарушение управлением каких-либо нормативно-правовых актов, определяющих порядок организации торгов, в том числе при формировании лотов.