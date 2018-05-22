ВСУ понесли большие потери под Горловкой, - Басурин

Украинские войска понесли самые крупные за последние месяцы потери в ходе атак на позиции ДНР под Горловкой: 18 боевиков были убиты, более 20 ранены. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что военнослужащими ДНР были уничтожены украинский танк, БМП, а также американская станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, с помощью которой ВСУ корректировали огонь артиллерии.

По словам Басурина, столь серьезные потери сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах у Горловки.

Накануне украинский офицер штаба операции объединенных сил заявил, что цель нынешней агрессии - ухудшить положение Донецка.

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный. Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город... Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей – высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", – цитирует офицера "Страна.ua".

Как сообщало Накануне.RU, в последние дни под Горловкой ВСУ пошли на резкое обострение.