Кудрину при назначении в Счетную палату припомнили Стабфонд и вывод капиталов за рубеж

Госдума назначила председателем Счетной палаты РФ (СП) бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Депутаты от "ЕР" признали профессионализм чиновника, а оппозиционные - припомнили грехи в бытность работы на прежнем посту, передает корреспондент Накануне.RU.

"Человек очень известный, работал в органах государственной власти и на уровне субъекта, и на федеральном уровне. Был и первым заместителем министра финансов, и министром финансов, и заместителем председателя Правительства. У него, безусловно, есть и богатый профессиональный опыт, и квалификация, и все остальные параметры, которые предусмотрены федеральным законом", - представил кандидатуру Кудрина полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

Глава комитета Государственной думы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова сообщила, что все четыре представленных Госдумой претенденты были достойными, но президент сделал выбор в пользу кандидатуры, предложенной "Единой Россией".

На политические взгляды чиновника Севастьянова посоветовала не акцентировать внимание: "Как не бывает либералов или коммунистов в уборке мусора, так и не бывает их в финансовой деятельности. Здесь главное профессионализм".

Алексей Кудрин оценил "наследство", которое оставило после себя предыдущее руководство СП. По его словам, он не собирается кого-либо "ловить за руку".

"СП уже эффективно работает как в совершенствовании бюджетного процесса, так и в законотворческом процессе. Это не реактивная, а проактивная деятельность. Важно не "ловить за руку", а совершенствовать процессы, чтобы нарушений, хищений и коррупции было меньше", - сказал он.

В случае избрания на пост чиновник приступит к совершенствованию стандартов проверок. По его словам, более 40% выявленных нарушений СП - это нарушения ведения бухгалтерской отчетности, которых можно было бы избежать еще на стадии профилактики.

Также Кудрин пообещал заняться открытостью аудита, данных и борьбой с коррупцией и ростом долговой нагрузки на бюджеты.

Депутат Михаил Дегтярев напомнил, что в случае избрания главой СП Кудрин будет ограничен в других проектах, и предложил кандидату передать его фонд и комитет гражданских инициатив под управление ЛДПР.

"Я выйду из большинства общественных организаций, я оставил полномочия председателя наблюдательного совета московской биржи, покинул фонд Кудрина, возможно, останусь в 2-3 институтах, связанных с образовательной деятельностью, но строго выполню требования законодательства", - ответил Алексей Кудрин, проигнорировав предложение ЛДПР.

Правительство обеспечило стране экономический застой в 2014-2017 гг., тогда как мировая экономика росла, напомнил депутат Олег Смолин.

"Президент заявил, что 25% проблем - от санкций, а в остальном мы сами недоработали. Где мы недоработали?" - спросил депутат.

На темпы роста экономики в стране повлияло шоковое снижение цен на нефть, но российская экономика адаптировалась к этому, заметил Кудрин.

"Рост экономики за счет несырьевого сектора и увеличение экспорта, как заявил президент в своем послании, является одним из важнейших факторов роста. Но есть и другие факторы успехов в экономике - вложение в человеческий капитал, в образование и здравоохранение. Россия пока не успевает за трендами. Нам нужно вкладываться в инфраструктуру и развитие регионов, поскольку без этого не вырастет вся экономика", - ответил Кудрин.

Чиновник согласился с необходимостью усиления контроля теневого оборота и банков, которые требуют триллионы на акционирование.

Александр Старовойтов припомнил Кудрину формирование Стабилизационного фонда.

"Вы считаетесь законодателем финансовой моды в России. Будете ли вы влиять на то, чтобы деньги продолжали укреплять американскую валюту, или ваша концепция претерпела изменения?" - спросил депутат.

"Создание Стабилизационного фонда спасло нашу экономику! При падении ВВП на 8% в стране не снизились реальные доходы населения, это было серьезным достижением социальной политики. В 2009-2010 гг. благодаря Стабилизационному фонду пенсии суммарно подняли на 50%, мы поддержали многие отрасли промышленности, сделали муниципальные заказы для армии. Я не согласен с оценкой, которую вы дали. Вот почему России нужен самостоятельный резерв, чтобы не идти с протянутой рукой к другим странам. Сегодня Россия уверенно себя чувствует, несмотря на некоторые сложности", - ответил Алексей Кудрин.

Николай Коломейцев заявил, что при формировании нового состава Правительства победила "праволиберальная офшорная организация".

"Алексей Кудрин пять раз становится лучшим министром финансов по версии западно-европейских изданий. Ему посчастливилось работать министром финансов во время нефтедолларового ливня. Кто автор стерилизации доходов и вывоза в иностранную валюту? Алексей Кудрин. Нас настораживает, что его беспринципный подход в адрес друзей-коррупционеров может повлиять на работу в СП", - заметил коммунист.

"Либерализм победил! - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Либерализм - это свободная экономика, свобода слова, никакой диктатуры, но у нее есть свои ограничения и минусы. Для эффективного движения вперед надо, чтобы надзорные органы находились в руках оппозиционных партий, тогда легче будет выявлять недостатки".

"Единоросс" Андрей Исаев призвал не оценивать взгляды Алексея Кудрина: он претендует не на политическую должность, а на должность главы контролирующего органа.

"Важен в первую очередь профессионализм кандидата, а это признают все. Алексей Кудрин - признанный ведущий профессионал в этой области. Он знает, как делается бюджет и механизмы контроля за ним", - отметил Исаев, напомнив, что оппозиционеры тоже занимают руководящие посты в органах госвласти, например, Элла Памфилова, Татьяна Москалькова, Борис Титов, Игорь Артемьев.

В результате 264 депутата поддержали кандидатуру Кудрина в качестве главы СП, 43 проголосовали против, столько же воздержались.