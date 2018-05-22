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Вышли в профицит. Депутаты Пермской городской думы приняли отчет об исполнении бюджета за 2017 год
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деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании приняли отчет об исполнении бюджета за 2017 год, передает корреспондент Накануне.RU.
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С основным докладом выступила замглавы администрации Перми, начальник департамента финансов Вера Титяпкина. В 2017 году доходы бюджета составили 24 млрд руб., что составляет 100,7% к плановым показателям. Кассовые выплаты из бюджета составили 24 млрд руб., план исполнен на 96,2%. По итогам года бюджет исполнен с профицитом в сумме 159 млн руб. Объем доходов, по сравнению с 2016 г. снизился на 0,7 или 182 млн руб. При этом, как отметила Вера Титяпкина, зафиксировано увеличение темпов поступления налоговых доходов на 3,3% или 406 млн руб.

По налогу на доходы физических лиц по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 5% и составили 7 млрд 605 млн руб. Замедление темпов роста связано со снижением уровня инфляции. В 2017 г. в Пермском крае инфляция составила 2,8%.

"Вместе с тем, при достаточно низком уровне инфляции темп роста по налогу превысил ее более чем на 2%", - отметила Вера Титяпкина.

Объем поступления земельного налога снизился на 6% и составил 2 млрд 578 руб. Основной причиной снижения является оспаривание собственниками кадастровой собственности земельных участков. По этой причине бюджетом недополучены средства в сумме 303 млн руб. Объем поступивших в бюджет не налоговых доходов составил 1 млрд 868 млн руб. Основная доля - доходы от сдачу в аренду и продажу муниципального имущества и земельных участков.

Объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составил 9 млрд 722 млн руб. Из них на реализацию госполномочий - 7,9 млрд руб., на решение местных вопросов - 1,8 млрд руб.

Бюджет сохраняет социальную направленность. 63% бюджета или более 15 млрд - расходы на социальную сферу. Реализовано 25 муниципальных программ. Объем расходов на них составил 21,6 млрд руб. или 90% расходов. Муниципальные программы в социальной сфере исполнены на высоком уровне от 95% до 100% - только одна программа исполнена на 79% - "Развитие сетей образовательных организаций". В сфере ЖКХ низкий уровень исполнения имеет программа - программа развития системы ЖКХ. Уровень ее исполнения 67%. Остальные программы исполнены на высоком уровне.

Депутаты приняли доклад к сведению, однако посоветовали повысить информирование жителей города о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета.

Другие новости по темам: отчет об исполнении бюджета 2017, бюджет Перми, депутаты Пермской городской думы
22.05.2018 15:41 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:41 Екб


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Вышли в профицит. Депутаты Пермской городской думы приняли отчет об исполнении бюджета за 2017 год
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