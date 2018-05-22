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В Нижнем Тагиле начался ремонт крыши драмтеатра, поврежденной ураганом
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Драматический театр, последствия урагана, отпала кровля (2018) | Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле подрядная организация приступила к ремонту крыши драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, поврежденной шквалистым ветром.
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Напомним, днем 20 мая во время грозы сильный порыв ветра повредил крышу драмтеатра: было сорвано покрытие надстройки над сценой со стороны городского пруда. 21 мая комиссия в составе представителей подрядчика ООО "Неокрил", специалистов "Тагилгражданпроект", "Службы заказчика городского хозяйства" и эксплуатирующей организации провела осмотр объекта, по итогам которого был составлен акт, отражающий объем конструктивных повреждений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ущерба имуществу и внутренней отделке театра не нанесено, декорации и оборудование не пострадали благодаря оперативным действиям технических служб и подрядчиков. Вчера вечером в администрации города состоялось заседание комиссии, на котором был утвержден график работ.

Драматический театр, последствия урагана, отпала кровля(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

"Кровля драматического театра будет восстановлена в ближайшее время силами генподрядчика в рамках гарантийных обязательств. К ремонтным работам ООО "Неокрил" приступил. В соответствии с намеченным планом до 11 июня здание должно быть полностью приведено в нормативное состояние. Ремонт кровли является приоритетным, его выполнят в первую очередь и в максимально короткие сроки", - отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик.

Он добавил, что ситуация находится на личном контроле мэра Сергея Носова.

Драматический театр, последствия урагана, отпала кровля(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

По словам директора театра Ольги Анисимовой, повреждение участков кровли не отразилось на ходе творческого процесса: несмотря на ЧП, артисты продолжали репетировать.

"Сегодня в рамках фестиваля "Браво!" зрители увидят спектакль "Двенадцать стульев". Мы готовимся встречать на нашей сцене и другие театры, участвующие в конкурсе. Кроме того, сейчас идет подготовка к церемонии награждения создателей лучших спектаклей. Она пройдет на нашей сцене 28 мая. Так что театр живет своей жизнью", - отметила она.

Как сообщало Накануне.RU, по данным синоптиков, в самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду.

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22.05.2018 14:46 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
16:46 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 08:37 Мск
В Нижнем Тагиле ураган снес крышу "президентского" драмтеатра








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В Нижнем Тагиле начался ремонт крыши драмтеатра, поврежденной ураганом
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