В лесах Зауралья сохраняется высокая опасность возникновения пожаров

По сообщению Курганского гидрометцентра, 23 и 24 мая на территории Зауралья - конкретно на западе региона - ожидается сохранение высокой пожарной опасности 4 класса горимости леса.

Муниципальные власти напоминают, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на любые действия с открытым огнем, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

"Категорически запрещается разводить костры, в том числе на дачах для приготовления шашлыков, сжигания сухой травы и мусора. Постановлением администрации города Кургана в целях обеспечения пожарной безопасности на территории областного центра введен запрет на посещение городских лесов", - добавили в мэрии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 мая регион охватили сразу несколько крупных пожаров - в результате один человек погиб, уничтожено огнем 28 строений, среди которых 14 жилых домов.