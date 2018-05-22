Песков призвал верить Путину в вопросе испытаний российских ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о якобы неудачных запусках новейших российских ракет.

"Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему", - цитирует РТ ответ Пескова.

Напомним, что ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил о четырех неудачных испытаниях российских ракет с ядерной установкой.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс "Сармат" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Президент отметил, что новая ракета с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия способна достичь целей в любой точке земного шара.