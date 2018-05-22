Пермяки увидят фильмы о выборах президента России и революции в Армении

В Перми состоится показ фильма "Выбирая Россию", который расскажет об участниках прошедших весной выборах президента страны, а также картины "Последний день. Как в Армении произошла революция", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермской гражданской палаты.

Оба фильма представит продюсер и соавтор сценария картины об Армении, кандидат искусствоведения, музейный консультант, эксперт по культурной политике, член совета "Вольного исторического общества" Анатолий Голубовский. Пермская презентация фильма "Выбирая Россию" будет первой в стране, она пройдет в рамках Второго пермского форума "Визуализация выбора: политическая агитация как наука и искусство". В центре картины – кандидаты, оппозиционеры и те, кто выбирал президента – простые граждане и митингующие.

Режиссером фильма стал Александр Расторгуев, один из создателей интернет-проекта "Срок" о лидерах протеста после президентских выборов 2012 г. Его героями стали "звезды" политической оппозиции - Алексей Навальный, Ксения Собчак, Илья Яшин. Говоря о новой работе, режиссер отмечает, что снял кино не про выборы, а про выбор россиян. Создавая фильм "Выбирая Россию", он намеренно взял спокойный и "исторический" тон, целенаправленно оставив все свои политические пристрастия.

В марте этого года западную версию фильма показали на немецком телеканале "ZDF" и французском "Arte", а также же еще в 13 странах мира. Для российского зрителя режиссер сделал специальную версию картины. В обсуждении фильмов в качестве экспертов примут политолог, доктор политических наук Станислав Шкель и историк, специалист по современной политической истории, Ph.D. Евгений Казаков.

Показ состоится 23 мая в Центре городской культуры (ул.Пушкина, 15). В 16.30 начнется "Последний день. Как в Армении произошла революция", в 18.30 - "Выбирая Россию". Вход свободный.