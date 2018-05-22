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Игорь Пыхалов: Как офицер КГБ, Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
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Владимир Путин, Анатолий Собчак (2018) | Фото: cont.ws

12 июня выходит фильм "Дело Собчака", в съемках которого принял участие Владимир Путин, там он рассказал, как сделал выбор между своим начальником Анатолием Собчаком и верховными руководителями страны, образовавшими Государственный комитет и объявившими Чрезвычайное положение в августе 1991 г.
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Напомним, что в 1991 г. Владимир Путин был офицером КГБ, а в Государственный комитет по чрезвычайному положению входил его непосредственный начальник – председатель КГБ СССР Владимир Крючков, но Путин сделал выбор и поддержал Бориса Ельцина.

"С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны – попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно", – объясняет свою позицию Владимир Путин.

В беседе с Накануне.RU ленинградский историк и писатель Игорь Пыхалов вспоминает события того августа, он признается, что вместе с другими молодыми людьми вышел на оборону Мариинского дворца и ГКЧП не поддержал (дворец стал центром сопротивления ГКЧП в Ленинграде). В то время многие молодые люди не задумывались, к чему на самом деле может привести политика Ельцина - выходили на улицы не за развал СССР, "а за все хорошее, против всего плохого". Представители ГКЧП хоть и ставили перед собой благую задачу, но уже не имели такого авторитета у народа.

ГКЧП(2015)|Фото:

"Опять же, поскольку многие мои знакомые поступили подобным образом, я могу сказать, что люди там защищали вовсе не либеральные ценности, не разрушение единой страны и проведение приватизации, разграбление общественной собственности. Когда мы строили баррикады у Мариинского дворца, все люди обращались друг к другу не иначе как "товарищи" и "ленинградцы". А, соответственно, "господа" и "санкт-петербуржцы" появились уже позже. Но нужно отличать простого молодого человека, даже с активной гражданской позицией, от взрослых, состоявшихся людей, которые к тому же причастны к такой серьезной структуре, как КГБ. Думаю, Путин обладал большей информацией и лучше понимал, к чему приведут все эти действия", – говорит Накануне.RU Игорь Пыхалов.

В своем интервью Путин назвал действия ГКЧП в 1991 г. попыткой переворота, но есть и другая версия событий, по которой ГКЧП как раз пытался предотвратить переворот, к которому вела политика Михаила Горбачева. Эксперт отмечает – единственное, с чем были согласны все в августе 1991 года, – что Горбачев должен уйти.

"Все видели, что это человек, который может просто навредить стране. Здесь получилось как: с одной стороны ГКЧПисты просто хотели отстранить Горбачева от власти, но в итоге проиграли Ельцину, а Ельцин уже фактически отстранил Горбачева от власти. С юридической точки зрения, ликвидация СССР в конце 1991 г. тоже была переворотом, поскольку нарушала действующее законодательство", – говорит Игорь Пыхалов.

Отметим, что Путин называл развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века, а не далее как 3 марта 2018 г. признавался, что хотел бы предотвратить распад Союза.

Можно ли расценивать отставку и переход "на баррикады" сотрудника спецслужбы в разгар политического кризиса в 1991 г. как предательство Родины для человека, который давал присягу? Роль иностранных спецслужб в развале Советского Союза сегодня неоспорима, была ли вина компетентных органов в том, что среди кремлевской элиты появились агенты влияния?

Пыхалов напоминает, что еще с 20 съезда партии, после соответствующего решения Хрущева, политическая верхушка вышла из-под бдительного контроля органов безопасности – это стало началом морального разложения и для тех, и для других. Идеолог перестройки Александр Яковлев является одним из главных персонажей эпохи, на его счет есть серьезные подозрения, что он был завербован западными спецслужбами, он оставался вне контроля. Да даже насчет Горбачева некоторые уверены, что он или его жена были под влиянием иностранных разведок.

"Наше высшее руководство могло творить, что хотело, и оставалось вне контроля. А, как известно, безнаказанность людей развращает. Были и те, кто выходил в августе 1991 г. на улицы "по глупости", не понимали, что творят, но одно дело – люди с улицы, совсем другое дело – когда шли на это те, кто был больше искушен в подобных делах. Я имею в виду сотрудников компетентных органов, кто понимал, к чему все идет, такие люди несут гораздо больше ответственности", – говорит Пыхалов.

Лента Веры Кричевской "Дело Собчака" о бывшем ленинградском градоначальнике выйдет в День России. В главных ролях, конечно же, известные всей стране родственницы экс-мэра – Ксюша Собчак, Людмила Нарусова, а также коллеги и друзья: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин. Ксения Собчак также выступила сценаристом, жанр она определила как "политический детектив" и на главном постере изображена с папой.

Игорь Пыхалов российский публицист, автор книг, посвященных сталинской эпохе и деятельности НКВД СССР, создатель интернет-проекта "За Сталина!" , автор книги "Великая оболганная война"(2013)|Фото: herzenlib.ru"Что касается Собчака, то я как житель Ленинграда – или, как его называют сейчас Санкт-Петербурга – могу сказать, что за все время моей жизни, а я живу уже полвека, это наихудший из руководителей нашего города, – говорит историк и публицист Игорь Пыхалов. – Буквально все без исключения другие наши руководители и в советское время, и в послесоветское были лучше, чем Собчак. При Собчаке вообще в городе ничего не делалось. У нас прекратилось строительство метро и городское хозяйство разваливалось. Но вместо этого он постоянно блистал на различных презентациях, на светских раутах, заявлял, что город у нас должен стать туристической столицей, хотя Ленинград все-таки и культурная столица, и имеет огромный промышленный потенциал. Ленинград – был научным центом страны, это образовательный центр, а не только набор улиц и памятников для туристов. То есть, как руководитель города он был совершенно не на месте. Как политик он, как и другие лидеры наших демократов, был фактически изменником Родины и находился среди тех, кто разрушил нашу страну".

фильм Дело Собчака, Собчак(2018)|Фото: kino.mail.ru

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22.05.2018 15:39 Мск | Елена Кирякова
17:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.05.2018 10:07 Мск
Путин оставил службу в КГБ, чтобы поддержать Ельцина в августе 1991-го








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Игорь Пыхалов: Как офицер КГБ, Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
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