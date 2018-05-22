В ОНФ заявили о занижении статистики площадей лесных пожаров в Челябинской области

Представители Общероссийского народного фронта направили руководству Челябинской области информацию о занижении официальной статистики площадей лесных пожаров и недостаточных мерах по пожаротушению в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталия Вороного, сомнения возникли в конце апреля. Общественники каждый день выезжали по сигналам южноуральцев и фиксировала очаги возгорания, но в официальной статистике этот урон не был зафиксирован.

"Очевидно, из-за занижения уровня опасности местными представителями власти не принимались необходимые меры и в регионе возникла чрезвычайная ситуация. Огонь подошел к жилым домам, люди вынуждены тушить пожары самостоятельно, потому что огнеборцы не справляются с количеством вызовов, пример тому – пожары в поселках Полетаево и Петровский", – заявил он.

Активисты челябинского ОНФ обратились в департамент лесного хозяйства по УрФО с просьбой о совместном выездном мониторинге ситуации. В конце прошлой недели общественники и представители контрольно-надзорного органа провели инструментальный замер площадей двух лесных пожаров в красноармейском районе. По словам Вороного, опасения экспертов ОНФ подтвердилось.

"В официальной статистике региональной диспетчерской службой Главного управления лесами Челябинской области площадь апрельского пожара была занижена в 270 раз, а майского – более чем в 160 раз. Более того, выявлено, что на данных территориях лесничествами не принимались меры по пожаротушению, а очаги возгорания были несвоевременно обнаружены, что повлекло значительный урон растительности, животному миру и экологии", – отметил Вороной.

Общественники считают, что область оказалась не готова к пожароопасному сезону из-за отсутствия межведомственного взаимодействия по организации пожарной безопасности, недостаточного контроля, несвоевременного привлечения и использования подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований.

Как отмечают в ОНФ, по фактам предоставления недостоверной информации о лесных пожарах в отношении должностных лиц Главного управления лесами Челябинской области будет возбуждено административное делопроизводство.