Болельщики ЧМ-2018 в Екатеринбурге смогут передвигаться на "Ласточках" между аэропортом и ЖД-вокзалом

Для перевозки болельщиков во время проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу назначено 46 дополнительных поездов "Ласточек", которые будут направляться по маршруту от Кольцово до железнодорожного вокзала и обратно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД. Поезда будут курсировать с 14 по 28 июня 2018 года без промежуточных остановок, за 30 минут они будут преодолевать расстояние в 22 км.

Отметим, что все объявления в "Ласточках" будут звучать на русском и английском языках.

На данный момент по маршруту Екатеринбург-Пассажирский - аэропорт Кольцово ежедневно курсирует две пары пригородных поездов, а с учетом дополнительных "Ласточек" будет выполняться до 12 рейсов.

Для болельщиков ЧМ-2018 проезд будет бесплатным с 00.00 мск дня проведения матча (в Екатеринбурге 15, 21, 24, 27 июня) до 02.00 мск следующего дня. Чтобы проехать бесплатно по данному маршруту необходимо предъявить билет на матч и персональную карту зрителя.