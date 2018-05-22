Дмитрий Песков: Обмен Вышинского на Сенцова не может обсуждаться публично

Кремль пока незнаком с инициативами Киева по поводу обмена российского журналиста Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова, задержанного за попытки организации теракта в Крыму. Как передаёт Infox, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что такие темы "требуют тишины" и "не обсуждаются публично".