Финалисты ЧМ-2018 сыграют в одной группе со сборной России на следующем чемпионате мира по хоккею

Определен состав групп следующего чемпионата мира по хоккею, который состоится в мае 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации официального сайта Международной федерации хоккея, в группе "Б" российская сборная сыграет с финалистами ЧМ-2018 — Швецией и Швейцарией. Кроме этого, соперниками нашей команды станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Матчи группы будут сыграны в Братиславе.

В группе "А", матчи которой пройдут в Кошице, будут играть команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

Напомним, что на минувшем мировом первенстве сборная Канады выбила из турнира команду России на стадии четвертьфинала. Российские хоккеисты впервые за пять лет не смогли завоевать медали турнира.