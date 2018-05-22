Губернатор Прикамья на заседании заксобрания отчитается о работе правительства в ушедшем году

22.05.2018 13:55 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин

15:55 Екб





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Губернатор Прикамья на заседании заксобрания отчитается о работе правительства в ушедшем году