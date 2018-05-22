Экс-бухгалтера крупной уральской металлургической компании судят за мошенничество

в этот день
22.05.18
14:07
В Екб.16:07
Власти Челябинска до сих пор не выбрали инвестора для ключевого объекта саммита ШОС
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ: Госдуме предложат изменить закон

Тема дня
Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


"Единые образовательные программы Васильевой не будут работать, пока Рособрнадзор отвечает за ЕГЭ" К каким последствиям для среднего образования приведет главенство Рособрнадзора над Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования и что может исправить ситуацию, в интервью Накануне.RU рассказал профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов.
22.05.2018
образование ;
^ Архив аналитики


Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1121

Экс-бухгалтера крупной уральской металлургической компании судят за мошенничество
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

В уральском городе Верхняя Салда перед судом предстанет экс-бухгалтер крупной металлургической компании. Женщину обвиняют в мошенничестве при начислении зарплат.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016-2017 годах бухгалтер, используя свое служебное положение, незаконно вносила в расчетные листы увольняющихся шифр, обозначающий долг работника перед предприятием, чем занижала положенные выплаты сотрудникам. Впоследствии данные суммы она перечисляла на свои счета, а также счета своего мужа и знакомых, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате ее действий компании был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн руб. Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела женщина свою вину полностью признала, однако ущерб так и не возместила.

Сейчас дело передано на рассмотрение в Верхнесалдинский районный суд.

Другие новости по темам: мошенничество, зарплата, суд, Средний Урал
22.05.2018 13:55 Мск | Верхняя Салда | информационная служба Накануне.RU
15:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Экс-бухгалтера крупной уральской металлургической компании судят за мошенничество
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+