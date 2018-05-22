Экс-бухгалтера крупной уральской металлургической компании судят за мошенничество

В уральском городе Верхняя Салда перед судом предстанет экс-бухгалтер крупной металлургической компании. Женщину обвиняют в мошенничестве при начислении зарплат.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016-2017 годах бухгалтер, используя свое служебное положение, незаконно вносила в расчетные листы увольняющихся шифр, обозначающий долг работника перед предприятием, чем занижала положенные выплаты сотрудникам. Впоследствии данные суммы она перечисляла на свои счета, а также счета своего мужа и знакомых, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению.

В результате ее действий компании был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн руб. Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела женщина свою вину полностью признала, однако ущерб так и не возместила.

Сейчас дело передано на рассмотрение в Верхнесалдинский районный суд.