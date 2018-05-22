Чиновники не смогли пообещать пермякам, что избавят дороги от колейности

Бурное обсуждение вызвал доклад заместителя главы администрации Перми, начальника управления внешнего благоустройства Анатолия Дашкевича о текущем состоянии дорог, отремонтированных в 2016-2017 гг. с привлечением средств федерального бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой доклад Анатолий Дашкевич представил в рамках "часа депутата". По его словам, на ремонт 1,25 млн кв. м дорог было направлено 1,45 млрд руб.

Парламентарий Дмитрий Малютин поинтересовался, можно ли ремонтировать дороги так, чтобы колеи не образовывались. В ответ Анатолий Дашкевич пояснил, что колейность появляется из-за высоких температур летом, естественного износа дорожного покрытия, который происходит на участках со сменой скоростного режима и участках с интенсивным движением. Также на износ дорог влияет использование шипованых шин. Дашкевич отметил, что верхний слой асфальта - предназначен для износа.

Депутат Владимир Плотников отреагировал на доклад довольно эмоционально:

"В других странах тоже жарко, а вы нам тут сказки рассказываете. Может, нужно менять работу и в театре юного зрителя сказки рассказывать? Подрядчики получают бюджетные деньги, а улица Пушкина, отремонтированная за 30 млн руб., снова стоит в плане!" - заявил парламентарий.

"Вопрос был задан четко - когда на дорогах не будут образоваться колеи? Видимо - никогда", - отметил председатель думы Юрий Уткин.

Народные избранники предложили создать рейтинг компаний, занимающихся ремонтом дорог. По мнению парламентариев, это позволит не заключать контракты с недобросовестными подрядчиками. После бурной дискуссии, депутаты приняли к сведению доклад Анатолия Дашкевича.