Дебоширам могут запретить ездить в поездах

В РЖД предложили ввести "чёрные списки" дебоширов.

Как сообщает РИА "Новости", ограничения для поездок дебоширов будут вводиться сроком на год. В настоящее время прорабатываются технические детали таких ограничений. Например, предстоит определиться с тем, как быть, если у нарушителя нет альтернатив железнодорожному транспорту. Кроме того, пока неясно, когда такая мера может вступить в силу.

Президент РФ Владимир Путин ранее одобрил пакет законов, разрешающих отказывать в проезде дебоширам, позже Общероссийское объединение пассажиров попросило распространить эту меру также на автобусы дальнего следования. В марте Госдумой принят закон, предусматривающий для дебоширов на общественном транспорте наказание до пяти до восьми лет лишения свободы.