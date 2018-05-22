В Югре супруги, "воспитывавшие" ребенка электрошокером, попали под вторую "уголовку"

В Мегионе (ХМАО) против супругов, "воспитывавших" шестилетнего сына электрошокером, возбуждено второе уголовное дело – по статье "Истязание несовершеннолетнего", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Ранее против них завели дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию мальчика. Позже будет рассмотрен вопрос о соединении дел в одно производство.

Напомним, 34-летняя мать и 38-летний отец злоупотребляют спиртным, а своего ребенка "воспитывают" ремнем и электрошокером. Ранее супруги уже привлекались к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ребенок изъят из семьи и сейчас живет у бабушки. Родители – под подпиской о невыезде.