В Магнитогорске из-за смерти младенцев закрыли роддом: в учреждении нашли кишечную палочку

В роддоме №1 города Магнитогорска обнаружили кишечную палочку, трагедий избежать не удалось - заражение привело к смерти двух новорожденных.

В данный момент лечебное учреждение закрыли, рожениц не принимают.

"Организовано проведение доследственных проверок. По предварительной информации, один ребенок в тяжелом состоянии поступил в лечебное учреждение из родильного дома, второй ребенок был доставлен из квартиры после выписки из родильного дома", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Тревогу забила в соцсетях мать одного из умерших младенцев Марина Лубнина, она оставила пост в одной из групп.

"Наш диагноз - сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой. На данный момент в роддоме № 1 проводится проверка. В ходе проверки обнаружили именно КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ! Ещё 3 детей лежат в реанимации! Один в очень тяжелом состоянии! Кто столкнулся с такой проблемой, напишите мне в личку. Вместе мы можем доказать большее чем по одиночке! Здоровья всем деткам! Пусть их оберегает ангел хранитель!", - написала женщина.

СК сообщает, что в ходе проверок будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.