Экс-директор одного из уральских промышленных предприятий не платил налоги, скрыв 100 млн рублей

На Среднем Урале перед судом предстанет 59-летний бывший директор одного из промышленных предприятий поселка Большой Исток. Его обвиняют в сокрытии налогов и невыплате заработной платы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, первое преступление он совершил в 2015-2016 годах, когда, прекрасно зная о существующей у возглавляемого им предприятия налоговой задолженности около 40 млн руб., сокрыл средства организации на сумму более 100 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание налогов.

Также следователи выяснили, что в 2016-2017 годах директор задолжал более чем 390 сотрудникам своего предприятия свыше 60 млн руб. зарплаты. Благодаря принятым СКР мерам, задолженность перед людьми была частично погашена. Также был наложен арест на имущество предприятия на общую сумму 110 млн руб. и имущество самого бывшего директора на сумму более 8 млн руб.

Сейчас уголовное дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.