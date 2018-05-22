Экс-директор одного из уральских промышленных предприятий не платил налоги, скрыв 100 млн рублей

в этот день
22.05.18
14:06
В Екб.16:06
Власти Челябинска до сих пор не выбрали инвестора для ключевого объекта саммита ШОС
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ: Госдуме предложат изменить закон

Тема дня
Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


"Единые образовательные программы Васильевой не будут работать, пока Рособрнадзор отвечает за ЕГЭ" К каким последствиям для среднего образования приведет главенство Рособрнадзора над Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования и что может исправить ситуацию, в интервью Накануне.RU рассказал профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов.
22.05.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1121

Экс-директор одного из уральских промышленных предприятий не платил налоги, скрыв 100 млн рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

налоговый кодекс, налоги, деньги (2015) | Фото: sakha.today

На Среднем Урале перед судом предстанет 59-летний бывший директор одного из промышленных предприятий поселка Большой Исток. Его обвиняют в сокрытии налогов и невыплате заработной платы.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, первое преступление он совершил в 2015-2016 годах, когда, прекрасно зная о существующей у возглавляемого им предприятия налоговой задолженности около 40 млн руб., сокрыл средства организации на сумму более 100 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание налогов.

Также следователи выяснили, что в 2016-2017 годах директор задолжал более чем 390 сотрудникам своего предприятия свыше 60 млн руб. зарплаты. Благодаря принятым СКР мерам, задолженность перед людьми была частично погашена. Также был наложен арест на имущество предприятия на общую сумму 110 млн руб. и имущество самого бывшего директора на сумму более 8 млн руб.

Сейчас уголовное дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Другие новости по темам: налоги, зарплата, предприятие, дело, СКР
22.05.2018 13:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Экс-директор одного из уральских промышленных предприятий не платил налоги, скрыв 100 млн рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+