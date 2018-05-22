В Челябинске на ремонт памятника Ленину на площади Революции потратят 15 млн рублей

В Челябинске на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на площади Революции выделено 14,8 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы постамент памятника В.И. Ленину, центральная и прилегающие трибуны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Открытие памятника В. И. Ленину на площади Революции состоялось 5 ноября 1959 года. Высота статуи составляет восемь метров. Она отливалась на заводе "Монументскульптура" в Ленинграде. Общая высота памятника с постаментом — около 17,5 метров. В 2016 году памятник был передан городу, что позволило муниципалитету проводить работы по ремонту.

Средства на ремонт были выделены из областного бюджета. По итогам аукциона определена компания, которая уже в ближайшее время приступит к ремонтным работам. Ей стала компания из Перми ООО "Евразия-Сервис". Фирма имеет все необходимые лицензии для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и опыт работы с памятниками монументального искусства.

Работы начнутся в конце мая и должны быть окончены в конце октября этого года. В ходе работ будет проведен демонтаж гранитных плит постамента памятника и прилегающих площадок, обработка конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, облицовка новыми гранитными плитами.