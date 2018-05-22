Глава Перми Дмитрий Самойлов отложил до июня назначение начальника департамента культуры

На сегодняшнем заседании Пермской городской думы глава города Дмитрий Самойлов сообщил о грядущих кадровых назначениях в администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Городской департамент культуры может возглавить директор центрального выставочного зала

Вакантными в мэрии остаются должности начальника департамента имущественных отношений (ДИО) и департамента культуры. По словам Дмитрия Самойлова, должность начальника ДИО будет занята уже на этой неделе.

Департамент культуры обретет своего руководителя после Дня города - 12 июня.

Как сообщало Накануне.RU, возглавить департамент культуры может Елена Неганова. Ее кандидатуру предложил главе Перми Вячеслав Торчинский, возглавивший краевой минкульт.

Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет заместитель Елена Крысина.