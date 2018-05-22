Мэрия не нашла подрядчика для строительства центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга не может найти подрядчика, который займется строительством культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", передает корреспондент Накануне.RU

Ранее мэрия объявила аукцион на строительство этого объекта, однако на участие в конкурсе не заявилась ни одна компания. Как следует из официального документа, опубликованного на портале госзакупок, аукцион признан несостоявшимся.

Отметим, что из казны города на строительство центра планировалось выделить 290,3 млн руб. Ради нового объекта необходимо снести старое кирпичное административно-складское здание. Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций.

Все работы по созданию музея на улице Вайнера, 16 должны завершиться не позднее 30 ноября 2020 г.