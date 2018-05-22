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Новости
22.05.2018 12:50 Мск (14:50 Екб)
спорт | В России
ЦБ представил памятные банкноты с изображением Льва Яшина, выпущенные к ЧМ-2018
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ЦБ, банкнота, купюра, 100 рублей, ЧМ-2018 (2018) | Фото: cbr.ru

Банк России представил пластиковую сторублевую банкноту к Чемпионату мира по футболу 2018 года, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Банкнота вводится в обращение 22 мая 2018 года. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России", - рассказали в пресс-службе ЦБ.

Что касается художественной композиции, то лицевая сторона банкноты символизирует преемственность поколений - ребенок мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как советский вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола (в 1963 году Яшин выиграл "Золотой мяч" и по сей день остается единственным вратарем, удостоенным этой награды).

ЦБ, банкнота, купюра, 100 рублей, ЧМ-2018(2018)|Фото: cbr.ru

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, который символизирует земной шар, отдельно на нем выделяется карта России. Ниже - названия городов, которые примут матчи мундиаля.

ЦБ, банкнота, купюра, 100 рублей, ЧМ-2018(2018)|Фото: cbr.ru

"Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части. Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках", - поясняют в ЦБ.

Отмечается, что тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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22.05.2018 12:50 Мск | Давыдов Денис
14:50 Екб


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ЦБ представил памятные банкноты с изображением Льва Яшина, выпущенные к ЧМ-2018
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