ВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть запрещенное вооружение

ВСУ обстреляли патруль миссии ОБСЕ в районе села Кряковка с целью скрыть размещение в данном районе запрещенного вооружения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"21 мая в 11.57 вновь был обстрелян патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях, находившихся на западной окраине населенного пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Украине", – сказал он.

В результате обстрела никто не пострадал, патруль благополучно вернулся на базу в Северодонецке.

"Практика запугивания представителей миссии ОБСЕ украинскими силовиками набирает обороты. С целью сокрытия от представителей ОБСЕ запрещенного вооружения и других нарушений договоренностей, достигнутых в Минске, командование операции объединенных сил (ООС) отдает преступные приказы своим подчиненным открывать огонь по наблюдателям", – отметил Марочко.

Накануне подобный обстрел наблюдателей ОБСЕ случился в районе Золотого. Там стреляли из гранатомета, сообщает ЛуганскИнформЦентр.

При этом командующий ООС Сергей Наев недавно заявил, что дал указания всячески содействовать сотрудникам миссии ОБСЕ.