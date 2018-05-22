Прокуратура обжаловала приговор бывшим ямальским депутатам, получившим "условки" за кражу 7 миллионов

На Ямале прокуратура обжаловала приговор двум бывшим депутатам Тазовской районной думы Мисиру Исмаилову и поселковой – Николаю Жолудеву, получившим "условки" за кражу 7 млн руб.

В постановлении сотрудники надзорного ведомства требуют наказать экс-политиков реальным лишением свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2016 г. директор муниципального предприятия и его заместитель, которые являлись депутатами районной и поселковой дум, заключили с одной из компаний фиктивные договоры на 7 млн руб. Перед этим они договорились украсть деньги. В ходе следствия оба раскаялись и вернули все похищенное. В итоге экс-глава предприятия получил три года, его заместитель – два с половиной. Оба наказания – условные.

Добавим, проходивший по делу свидетелем глава Тазовского района Александр Иванов попал под "уголовку": он подозревается в том, что инициировал передачу Исмаилову еды и алкоголя.