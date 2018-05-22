Мэрия представит варианты использования бывшей площадки под пермский зоопарк этим летом

Мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что поручил подготовить варианты дальнейшего использования участка на ул. Братская, 100. Соответствующее заявление глава города сделал на сегодняшнем заседании думы Перми после ежегодного отчета о проделанной работе, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о дальнейшей судьбе участка по ул. Братская поднял депутат Алексей Демкин. Дмитрий Самойлов подчеркнул, что площадка должна использоваться в интересах жителей.

"Действительно, у нас есть резерв – десятки гектар по ул. Братской. Сейчас изучаются возможности его дальнейшего использования в интересах города и края. Соответствующее поручение уже дано. Думаю, что уже в июле мы будем готовы обсудить этот вопрос", – сообщил градоначальник.

Напомним, участок площадью 36 га на Братской, 100 рассматривался в 2012 г. под строительство зоопарка. Затраты на строительство оценивались в 2,5 млрд руб. Впоследствии краевые власти выбрали другую площадку под проект – в Черняевском лесу за ДКЖ, однако позже отказались и от нее – сейчас строительство зоопарка ведется в микрорайоне Нагорный.