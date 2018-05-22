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22.05.2018 12:20 Мск (14:20 Екб)
происшествия | В России | ДНР и ЛНР
СКР возбудил еще два уголовных дела по факту обстрелов населения Донбасса
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снайпер, ВСУ, Украина (2015) | Фото: epa/upg

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса. Дела завели по статье 356 УК РФ ("применение запрещенных средств и методов ведения войны").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, по данным следствия, с 16 по 18 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке. Артиллерийские обстрелы продолжились 19 и 20 мая. Помимо Горловки были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево. В результате погибли 4 мирных жителя, среди которых три женщины, причем одна - пенсионного возраста. Еще четверо гражданских лиц были ранены.

В СКР отмечают, что продолжают фиксировать все преступления украинских силовиков против гражданского населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также собирать соответствующие доказательства.

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22.05.2018 12:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб


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СКР возбудил еще два уголовных дела по факту обстрелов населения Донбасса
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