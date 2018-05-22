На Среднем Урале ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду

Свердловские синоптики вновь предупредили о сильном ветре в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается штормовой ветер до 25 м/сек и более. Предупреждение об опасном метеоявлении уже направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101".

Напомним, в минувшие выходные 30 тысяч свердловчан остались без света из-за грозы. Также сообщалось, что на Средний Урал снова идут заморозки.