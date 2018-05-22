По факту гибели монтера РЖД на Южном Урале возбуждено еще одно уголовное дело

На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Бердяушской дистанции пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД".

Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

17 августа прошлого года подозреваемый являлся ответственным за обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - он направил работников бригады для регулировки ширины колеи на 2-3 пикетах 4 километра перегона "Речная - Бердяуш", которые в соответствии с договором должны были выполняться иной коммерческой организацией.

Эти два монтера в тот же день были травмированы поездом, впоследствии один из них от полученных травм скончался.