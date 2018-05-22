"Не результат, а процесс". Первоклассников на Украине будут оценивать по-новому

На Украине первоклассников будут оценивать по-новому. Министерство образования и науки страны придумало новую модель, оценивающую не результат, а процесс.

По предложенному образцу учителя будут оценивать, как активно ребенок работал на уроке, был ли любознательным, хорошо ли сотрудничал с другими, был сосредоточен, самостоятелен и т.п. Характеристику личных достижений первоклассников учителя должны определять, исходя не из количества ошибок, а из его моделей поведения и процесса обучения.

Процесс обучения ученика будет определяться с помощью четырех уровней: "значительные успехи", "демонстрирует заметный прогресс", "достигает результаты с помощью учителя", "требует значительного внимания и помощи".

Теперь в "новой украинской школе" (так называется новая модель) вообще хотят отказаться табелей.

"Значение слова табель – это ведомость или список. А школа должна предоставлять ученику и родителям развернутую характеристику о достижениях ребенка", – сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Эта система должна заработать уже с нового учебного года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Украине теперь первоклассников будут набирать по территориальному принципу без права выбирать школу.