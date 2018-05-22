Президент Южной Кореи отправился в США

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в среду встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевой темой их переговоров станет ситуация вокруг северного соседа Сеула – КНДР.

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При этом The Korea Herald пишет, что встреча будет посвящена двум темам – как добиться важных договоренностей на встрече Трампа и Ким Чен Ына на саммите 12 июня в Сингапуре и как выполнить их в случае успеха. Сейчас Сеул и Вашингтон тесно сотрудничают и обмениваются информацией с тем, чтобы заставить КНДР действовать в нужном им направлении.

Руководитель отдела Национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён опроверг сообщения о том, что Трамп может отказаться от встречи с верховным руководителем КНДР: "Саммит КНДР – США определён на 99,9%. Продолжаются приготовления, так как на нём может быть множество возможностей".