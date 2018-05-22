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Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
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"Единые образовательные программы Васильевой не будут работать, пока Рособрнадзор отвечает за ЕГЭ" К каким последствиям для среднего образования приведет главенство Рособрнадзора над Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования и что может исправить ситуацию, в интервью Накануне.RU рассказал профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов.
22.05.2018
образование ;
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Новости
22.05.2018 12:23 Мск (14:23 Екб)
политика | За рубежом
Президент Южной Кореи отправился в США
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Лидеры США, Южной Кореи и Японии на саммите G20 (2017) | Фото: www.koreaherald.com

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в среду встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевой темой их переговоров станет ситуация вокруг северного соседа Сеула – КНДР.
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При этом The Korea Herald пишет, что встреча будет посвящена двум темам – как добиться важных договоренностей на встрече Трампа и Ким Чен Ына на саммите 12 июня в Сингапуре и как выполнить их в случае успеха. Сейчас Сеул и Вашингтон тесно сотрудничают и обмениваются информацией с тем, чтобы заставить КНДР действовать в нужном им направлении.

Руководитель отдела Национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён опроверг сообщения о том, что Трамп может отказаться от встречи с верховным руководителем КНДР: "Саммит КНДР – США определён на 99,9%. Продолжаются приготовления, так как на нём может быть множество возможностей".

Другие новости по темам: Южная Корея, КНДР, США, Мун Чжэ Ин, Дональд Трамп
22.05.2018 12:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.05.2018 03:42 Мск
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Ранее 17.05.2018 12:14 Мск
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Президент Южной Кореи отправился в США
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