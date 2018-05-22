"Каждый политик сам отвечает за свои действия": Бабушкина прокомментировала отставку Ройзмана

в этот день
22.05.18
12:27
В Екб.14:27
Власти Челябинска до сих пор не выбрали инвестора для ключевого объекта саммита ШОС
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ: Госдуме предложат изменить закон

Тема дня
Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Покусились на "кремлевский общак"? Что значат проблемы Абрамовича в Лондоне "По моим представлениям, Абрамович является держателем одного из кремлевских "общаков", куда на протяжении многих лет отправляют взносы предприниматели и чиновники самого разного уровня в целях повышения поддержки со стороны Абрамовича и его ставленников во власти".
21.05.2018
экономика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1113

"Каждый политик сам отвечает за свои действия": Бабушкина прокомментировала отставку Ройзмана
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Людмила Бабушкина, спикер парламента Свердловской области (2017) | Фото: nakanune.ru

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прокомментировала отставку главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, сегодня Ройзман объявил, что уходит в отставку. Мэр объяснил это нежеланием участвовать в незаконном, по его мнению, утверждении поправок в Устав об отмене прямых выборов.

"Законодательное собрание приняло решение об изменении формы выборов мэра Екатеринбурга с изменением системы выборов. Двуглавая система меняется на полноценного мэра с полноценными полномочиями, который имеет бюджет, администрацию. Депутатам избранного представительного органа конкурсная комиссия предложит кандидатуру, которая пройдет достаточно серьезный конкурс. Это не окончательный результат. Если после изменения двуглавой системы будут иные предложения, мы вернемся к этому вопросу, будем их рассматривать. Например, проведение прямых выборов. Что касается Ройзмана, я хочу сказать, что каждый политик самостоятельно принимает решение и отвечает за свои действия", - прокомментировала Людмила Бабушкина.

Как сообщало Накануне.RU, отставку Ройзмана депутаты Екатеринбургской городской думы обсудят уже в эту пятницу.

Другие новости по темам: Бабушкина, Ройзман, отставка, Екатеринбург
22.05.2018 11:55 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
13:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.05.2018 10:27 Мск
Отставку Ройзмана депутаты обсудят в пятницу

Ранее 22.05.2018 09:49 Мск
Мэр Екатеринбурга пакует вещи

Ранее 22.05.2018 08:50 Мск
Ройзман подал в отставку

Ранее 16.05.2018 12:18 Мск
В думе Екатеринбурга - бунт. Депутаты отказались одобрить поправки по отмене выборов мэра

Ранее 11.05.2018 13:05 Мск
Формальности соблюдены? Жители Екатеринбурга высказались по поводу отмены прямых выборов мэра

Ранее 06.04.2018 07:43 Мск
Официально. В Екатеринбурге подписан закон об отмене прямых выборов мэра

Ранее 04.04.2018 10:42 Мск
Заксобранию предложат сохранить выборы мэра в Екатеринбурге и увеличить число одномандатников в местной думе

Ранее 03.04.2018 13:59 Мск
В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с отменой прямых выборов мэра Екатеринбурга

Ранее 03.04.2018 11:27 Мск
"Политик должен быть один - Куйвашев". Как депутаты "убрали" Ройзмана

Ранее 03.04.2018 10:28 Мск
Митинг против отмены выборов в Екатеринбурге привлек внимание The Washington Post

Ранее 03.04.2018 09:16 Мск
В Екатеринбурге отменили выборы мэра - депутатов убеждал Тунгусов

Ранее 02.04.2018 18:01 Мск
На митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге прибыл десант московской оппозиции

Ранее 30.03.2018 15:43 Мск
Екатеринбургский митинг против отмены выборов мэра станет ареной для федеральной оппозиции

Ранее 29.03.2018 14:04 Мск
Свердловский парламентарий Михаил Ершов: "Все мы хотим видеть сильного мэра!"

Ранее 29.03.2018 11:41 Мск
Лед тронулся: депутаты одобрили "губернаторский" проект отмены выборов главы Екатеринбурга

Ранее 29.03.2018 08:53 Мск
Автор закона о сохранении выборов мэра Екатеринбурга сам поддержал проект Куйвашева об их отмене

Ранее 26.03.2018 09:04 Мск
В Екатеринбурге пройдет митинг против отмены прямых выборов мэра

Ранее 23.03.2018 08:53 Мск
"Внесу альтернативный законопроект": свердловский депутат хочет вернуть Екатеринбургу выборы "сильного" мэра

Ранее 22.03.2018 13:29 Мск
Деньги, заложенные на прямые выборы мэра Екатеринбурга, придется вернуть в городской бюджет

Ранее 22.03.2018 12:35 Мск
Законопроект об отмене выборов в Екатеринбурге депутаты свердловского парламента рассмотрят уже на следующей неделе

Ранее 22.03.2018 11:47 Мск
Законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга внесен в заксобрание

Ранее 21.03.2018 15:59 Мск
Депутат Госдумы предлагает вернуть Екатеринбургу "мэра-хозяйственника"

Ранее 20.03.2018 08:47 Мск
Депутаты екатеринбургской гордумы попросили сохранить прямые выборы мэра








Добавить комментарий:

"Каждый политик сам отвечает за свои действия": Бабушкина прокомментировала отставку Ройзмана
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+