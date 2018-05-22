"Каждый политик сам отвечает за свои действия": Бабушкина прокомментировала отставку Ройзмана

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прокомментировала отставку главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня Ройзман объявил, что уходит в отставку. Мэр объяснил это нежеланием участвовать в незаконном, по его мнению, утверждении поправок в Устав об отмене прямых выборов.

"Законодательное собрание приняло решение об изменении формы выборов мэра Екатеринбурга с изменением системы выборов. Двуглавая система меняется на полноценного мэра с полноценными полномочиями, который имеет бюджет, администрацию. Депутатам избранного представительного органа конкурсная комиссия предложит кандидатуру, которая пройдет достаточно серьезный конкурс. Это не окончательный результат. Если после изменения двуглавой системы будут иные предложения, мы вернемся к этому вопросу, будем их рассматривать. Например, проведение прямых выборов. Что касается Ройзмана, я хочу сказать, что каждый политик самостоятельно принимает решение и отвечает за свои действия", - прокомментировала Людмила Бабушкина.

Как сообщало Накануне.RU, отставку Ройзмана депутаты Екатеринбургской городской думы обсудят уже в эту пятницу.