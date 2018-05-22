Новый глава Минприроды заявил, что не станет лоббировать интересы Ямала

Получивший должность министра природных ресурсов и экологии РФ экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин не станет перевозить бывших подчиненных из Салехарда в Москву.

"Министр не может быть лоббистом одного региона. Когда в 2010 г. я переезжал из Тарко-Сале (административный центр Пуровского района) в Салехард, чтобы принять руководство Ямалом, Юрий Неёлов, мой предшественник на этом посту, сказал важную фразу: "Главное, чтобы ты не стал губернатором Пуровского района". Я хорошо запомнил эти слова. Не планировал пока никого из подчиненных забирать в Москву. Вот удачу непременно прихвачу. В Салехарде остается профессиональная команда, которая сможет продолжить начатое. Конечно, никаких перекосов в работе министерства не будет. Минприроды приходится решать разные задачи. С экологией немало проблем. Ими и займемся", - объяснил позицию Кобылкин в интервью ТАСС.

Он добавил, что пока останутся на Ямале и его жена и дочь.

"Нам еще жить в Москве негде, надо для начала хотя бы снять квартиру, обустроиться", - сказал Кобылкин.