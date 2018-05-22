Скандального депутата свердловского парламента лишили мандата

Сегодня на заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты со второго раза проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Армена Карапетяна, передает корреспондент Накануне.RU.

За это решение проголосовали 42 народных избранника при одном воздержавшемся, одном против и одном не голосовавшем.

Как пояснил перед началом голосования заместитель председателя мандатной комиссии ЗакСО Виктор Якимов, Карапетян допустил неоднократные нарушения, связанные с ненадлежащим соблюдением запретов и ограничений в части осуществления депутатской деятельности.

Как выяснилось, Карапетян длительно скрывал информацию о наличии у него несовершеннолетних детей, о том, что осуществлял коммерческую деятельность в ООО "Элит-Окна", а также о доходах своей супруги. Обструкции он подвергнут и за то, что 64 тыс. руб. были выплачены в счет зарплаты бывшему помощнику депутата в период ее пребывания за рубежом, без оформления отпуска. То есть Карапетян, по сути, "подарил" своей помощнице отдых за границей из областного бюджета и до сих пор не компенсировал эту сумму казне.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина прокомментировала принятое решение.

"Сегодня по вновь открывшимся обстоятельствам, которые представила прокуратура Свердловской области и рассмотрела комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, рассматривается вопрос о лишении мандата депутата Армена Эминовича Карапетяна. В его действиях усматривается коррупциогенные факторы: невозврат в бюджет незаконно выплаченных жене сумм, сокрытие доходов, полученных от бизнеса. А также мы возвращаемся к вопросам, которые обсуждались на заседании Законодательного собрания 3 апреля: не предоставление сведений о детях. Это является серьезным нарушением в соответствии со 184 федеральным законом, которое влечет за собой сложение полномочий депутата", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

"На 21 заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты большинством голосов - 42 из 45 присутствовавших - приняли решение о досрочном сложении полномочий депутата Карапетяна", - пояснила Бабушкина.

Отметим, что полномочия Карапетяна прекращены с сегодняшнего дня - 22 мая.

Напомним, 3 апреля депутаты заксобрания уже рассматривали вопрос об отзыве мандата Карапетяна, но в тот раз они отказались отправлять коллегу в отставку. Между тем, уже 10 региональных парламентариев попали под прицел прокуратуры.