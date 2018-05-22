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Скандального депутата свердловского парламента лишили мандата
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карапетян армен эминович депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Сегодня на заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты со второго раза проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Армена Карапетяна, передает корреспондент Накануне.RU.
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За это решение проголосовали 42 народных избранника при одном воздержавшемся, одном против и одном не голосовавшем.
Как пояснил перед началом голосования заместитель председателя мандатной комиссии ЗакСО Виктор Якимов, Карапетян допустил неоднократные нарушения, связанные с ненадлежащим соблюдением запретов и ограничений в части осуществления депутатской деятельности.

Как выяснилось, Карапетян длительно скрывал информацию о наличии у него несовершеннолетних детей, о том, что осуществлял коммерческую деятельность в ООО "Элит-Окна", а также о доходах своей супруги. Обструкции он подвергнут и за то, что 64 тыс. руб. были выплачены в счет зарплаты бывшему помощнику депутата в период ее пребывания за рубежом, без оформления отпуска. То есть Карапетян, по сути, "подарил" своей помощнице отдых за границей из областного бюджета и до сих пор не компенсировал эту сумму казне.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина прокомментировала принятое решение.

"Сегодня по вновь открывшимся обстоятельствам, которые представила прокуратура Свердловской области и рассмотрела комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, рассматривается вопрос о лишении мандата депутата Армена Эминовича Карапетяна. В его действиях усматривается коррупциогенные факторы: невозврат в бюджет незаконно выплаченных жене сумм, сокрытие доходов, полученных от бизнеса. А также мы возвращаемся к вопросам, которые обсуждались на заседании Законодательного собрания 3 апреля: не предоставление сведений о детях. Это является серьезным нарушением в соответствии со 184 федеральным законом, которое влечет за собой сложение полномочий депутата", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

"На 21 заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты большинством голосов - 42 из 45 присутствовавших - приняли решение о досрочном сложении полномочий депутата Карапетяна", - пояснила Бабушкина.

Отметим, что полномочия Карапетяна прекращены с сегодняшнего дня - 22 мая.

Напомним, 3 апреля депутаты заксобрания уже рассматривали вопрос об отзыве мандата Карапетяна, но в тот раз они отказались отправлять коллегу в отставку. Между тем, уже 10 региональных парламентариев попали под прицел прокуратуры.

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22.05.2018 11:44 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
13:44 Екб


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Скандального депутата свердловского парламента лишили мандата
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