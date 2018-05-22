В Екатеринбурге в жилом доме на Щорса случился пожар

Сегодня, 22 мая, в многоэтажном жилом доме по улице Щорса в Екатеринбурге произошел пожар. Из здания было эвакуировано 17 человек, в том числе двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10.44, а в 11.44 спасатели ликвидировали открытое горение.

"На площади 15 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже муниципального 10-ти этажного жилого дома", - уточнили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы восемь единиц спецтехники и 23 человека личного состава.