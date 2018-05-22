"Нужно усиливать бренд". Председателем Союза журналистов Челябинской области избрана Светлана Яремчук

Председателем Союза журналистов Челябинской области избрана руководитель медиа-холдинга ОТВ Светлана Яремчук, за ее кандидатуру проголосовали 40 человек, передает корреспондент Накануне.RU с заседания внеочередной конференции СЖР региона.

Кандидатам дали возможность представить свои программы.

Заведующий сектором проектных технологий Челябинской областной универсальной научной библиотеки Рифат Абдрашитов предпочел больше внимания уделить вопросам политики. Он сразу же заявил, что знает, что за него не проголосуют, так как "есть выборы, а есть договоренности". И якобы грядущее увольнение Яремчук с ОТВ и утверждение на посту в Союзжуре - часть неких "договоренностей".

По его словам, высокий статус членства в организации вырос не по заслуге Союза журналистов, а по заслуге бывшего председателя Ольги Давиденко. Теперь он опасается, что этот тренд остановится.

"Есть попытки давить, манипулировать, попытки навязать определенное решение", - высказал свои опасения кандидат.

Специалист по связям с общественностью ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Вячеслав Афанасьев представил свою программу, отметив, что она "более бухгалтерская". По его мнению, Союз должен сконцентрировать внимание на образовании и стать площадкой для внедрения медиа-технологий. Также он предложил на базе Союза журналистов создать мультимедийную площадку для пресс-конференций. По его мнению, это даст возможность "продавать" пресс-конференции.

Светлана Яремчук в своем выступлении заявила, что хорошо знает, как живут журналисты и редакции, знает, как защитить журналиста. И подчеркнула при этом, что она - уже не молодой журналист, которого могли бы заставить выдвинуть свою кандидатуру, это ее личное и самостоятельное решение.

В своей программе она отметила необходимость защиты журналистов, "это смысл Союза журналистов".

Медиа-менеджер заявила, что необходимо заниматься программой лояльности, и она уже провела ряд переговоров с бизнесом. Светлана Яремчук предложила участвовать в распределении грантов, проводить пресс-туры, мероприятия, мастер-классы от ветеранов журналистики.

"Нужно усиливать бренд Союза журналистов", - подчеркнула она.

Для привлечения ресурсов кандидат предложила создать попечительский совет, привлекать гранты и рекламодателей, работать с пресс-службами предприятий.



На вопрос, покинет ли она пост руководителя ОТВ, Светлана Яремчук ответила, что это зависит от решения руководства, но на сегодняшний день такое решение не принято.

После всех выступлений кандидатов Афанасьев снял свою кандидатуру в пользу Яремчук. По итогам голосования кандидатуру Яремчук поддержали 40 человек, Абдрашитова - девять. Двое воздержались.

"Я надеюсь, что оправдаю ваше доверие", - заявила победительница после оглашения результатов.

Также на конференции было принято решение увековечить имя Ольги Давиденко. В частности, учредить творческий конкурс журналистов ее имени и продолжить работу над книгой "Времена и имена", где будет материал о профессиональном пути бывшего председателя союза. Эти проекты выразил готовность поддержать вице-спикер заксобрания области Семен Мительман.