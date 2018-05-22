В Ялте пьяный ДПС-ник на Mercedes убил мать с годовалым ребенком

В Ялте старший инспектор ДПС ГИБДД на автомобиле Mercedes совершил в ДТП, в котором погибли мать с годовалым ребенком.

21 мая в свободное от службы время в состоянии опьянения полицейский двигался со стороны пгт. Гаспра в направлении автодороги "Ялта-Севастополь", выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КIA. Mercedes при этом продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, в результате ДТП погибла женщина - водитель автомобиля КIA, а также ее пассажир - годовалый ребенок. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля КIA и восьмилетний пассажир автомобиля "ВАЗ".

Сотрудник ДПС задержан.