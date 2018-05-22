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Министр Кобылкин заявил о нецелесообразности объединения регионов "тюменской матрешки"
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Дмитрий Кобылкин, пожароопасный сезон 2018, заседание, ЯНАО (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что объединение Тюменской области, Югры и Ямала в один регион нецелесообразно.
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"Не думаю, что это произойдет. Во всем должна быть своя логика. Сегодня наш регион и так дает стране до 40% валового внутреннего продукта. Что может добавить объединение? Его ведь нельзя проводить механически. Наверное, получится снизить расходы на содержание административного аппарата, сократить количество чиновников, но этим возможные плюсы, пожалуй, и исчерпываются", - заявил экс-губернатор Ямала в интервью ТАСС.

Кобылкин напомнил: на Ямале живет 500 тыс. человек, в ХМАО – 1,6 млн, в Тюменской области – примерно столько же.

"Но на Ямале средняя зарплата по экономике самая высокая, в Хантах – пониже, в Тюмени – еще ниже. Если регион объединить, придется выравнивать, чтобы одинаково платить бюджетникам – врачам, учителям. Как будем выводить "среднюю температуру по больнице"? Подтягивая одних или приспуская других? Понятно, можно отрегулировать с помощью коэффициентов, надбавок за тяжелые условия труда на Севере, но, в любом случае, экономии в масштабах региона точно не получится. Единую финансово-денежную политику выстроить будет сложно, если вообще возможно. И таких вопросов много. Повторюсь, не вижу экономической целесообразности в слиянии трех субъектов. Есть более актуальные задачи", - уверен Кобылкин.

Ранее аналогичную точку зрения высказали депутаты заксобрания Ямала. По их мнению, таким "монстром" сложно управлять.

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22.05.2018 11:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:30 Екб


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Министр Кобылкин заявил о нецелесообразности объединения регионов "тюменской матрешки"
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