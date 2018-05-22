В этом году в Нижнем Тагиле отремонтируют восемь автодорог

Администрация Нижнего Тагила утвердила перечень городских автомобильных дорог, подлежащих ремонту в этом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, будет приведено в порядок восемь автодорог общего пользования общей площадью 119 тысяч 898 квадратных метров. Дорожники отремонтируют проспект Вагоностроителей на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари, улицы Володарского и Курортную. На проспекте Ленина подрядные организации реализуют второй этап начатых в прошлом году работ: на этот раз дорожная техника будет работать на участке от улицы Красноармейская до улицы Садовой. На отрезке улицы Пароходная от улицы Фрунзе до дома №30 по Липовому тракту приведут в порядок дорожное полотно.

Аналогичные мероприятия будут проведены по улице Тагилстроевская от улицы Дружинина до спортивно-оздоровительного комплекса "Юпитер" и по улице Береговая-Краснокаменская на участке от улицы Ермака до Перова. Отрезок улицы Высокогорская от Оплетина до Космонавтов также есть в планах дорожных служб.

Объем финансирования на проведение всего комплекса ремонтных работ дорожной сети составляет почти 200 млн рублей. Как отметили в мэрии, большую часть денег планируется получить из областного бюджета.